«مياه الدقهلية» تنظم أنشطة للتوعية بترشيد الاستهلاك في المدارس والمعاهد

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيام إدارة التوعية بالشركة بتنظيم أنشطة توعوية موسعة في مراكز السنبلاوين وطلخا والمنصورة ودكرنس.

ندوات توعية بترشيد استهلاك المياه

وأشار في بيان له، إلى أن الأنشطة شملت ندوات توعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.

واوضح أن الشركة قدمت هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 226 طالبا وطالبة، وكذلك ورش تلوين لعدد 126 طالبا وطالبة، وتم تكوين 4 أسر لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، وأقامت الشركة 6 مسابقات ثقافية لحوالي 226 طالبا وطالبة، و6 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لحوالي 160 طالبا وطالبة، وذلك لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

فقرات ثقافية وترفيهية

وفي المعاهد الأزهرية بمحافظة الدقهلية، قدمت الشركة ندوتي توعية لحوالي 40 طالبا وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 20 طالبا، وتنفيذ عدد 2 مسابقة ثقافية لحوالي 40 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تقديم فقرة الإذاعية المدرسية بطابور الصباح تتضمن رسائل توعوية عن المياه لعدد 280 طالبا.

وفي إطار حث المواطنين على ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، تم عمل حملات طرق أبواب بقرى طوخ الأقلام وكفر عبد الأمين التابعة لمركز السنبلاوين والمنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي، بلغ عدد المستفيدين منها 90 مواطنا، وتم خلالها تقديم الهدايا العينية على المواطنين.