«البحوث الإسلامية» يعلن نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم 2024

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023-2024، بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي أُجريت بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

نتيجة مبعوثي الأزهر لدول العالم لعام 2024

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ المسابقة مرّت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفهية ثم المقابلة الشخصية.

وركزت الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم، وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأضاف عياد أنّ مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية، ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.