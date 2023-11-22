مركز الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى لها أجر مضاعف

الصلاة في المسجد الأقصى من أفضل الصلوات التي يُثاب عليها العبد المسلم في حياته، كما خص الله عزوجل المسجد الأقصى بمضاعفة ثواب الصلاة به.

الصلاة في المسجد الأقصى

وأكد المركز العالمي للفتوى أن الصلاة في المسجد الأقصى لها أجر مضاعف، لما جاء عن أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا - أَوْ قَالَ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

فضل الصلاة في المسجد الأقصى

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض للناس بعد المسجد الحرام، وذلك لما روى عن يزيد التيمي قال: سمعت أبا ذر يقول: «سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال أربعون عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل».

وأشار إلى أن الإهلال من المسجد الأقصى بعمرة أفضل من الإهلال من أي مكان آخر، إذ قال النبي ﷺ: «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه».