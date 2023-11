تفاصيل انفجار سيارة على جسر حدودي بين أمريكا وكندا.. لا دليل على هجوم إرهابي

تسبب انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات «نياجرا»، قرب نقطة تفتيش على أحد الجسور على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في إغلاق المعبر الحدودي مؤقتاً، فيما أصدر المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالية في «بوفالو» بولاية نيويورك، بياناً يكشف تفاصيل ما حدث.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية، في بيان بشأن الانفجار الذي يتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «انفجار كندا»، إنه يحقق في أسباب الانفجار الذي وقع على جسر «قوس قزح»، الذي يربط البلدين عبر نهر «نياجرا»، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز»، والتي نقلت عن كاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك، أنها اطلعت على الحادث، وتراقب الوضع عن كثب.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار كان هجوماً إرهابياً»، مشيرةً إلى أن شخصين لقيا مصرعهما نتيجة الانفجار، كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، فيما كشف وزير السلامة العامة الكندي أنه من المبكر القول ما إذا كان الانفجار عملاً متعمداً، مشيراً إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.

On the border between the United States and Canada, a powerful explosion was heard on the bridge over Niagara Falls. Preliminarily a car exploded.



CNN reports that the car had driven in from the U.S. city of Buffalo. The border crossing is closed.



