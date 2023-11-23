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تفاصيل انفجار سيارة على جسر حدودي بين أمريكا وكندا.. لا دليل على هجوم إرهابي

كتب:

فادية إيهاب
04:26 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
انفجار كندا

انفجار كندا

تسبب انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات «نياجرا»، قرب نقطة تفتيش على أحد الجسور على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في إغلاق المعبر الحدودي مؤقتاً، فيما أصدر المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالية في «بوفالو» بولاية نيويورك، بياناً يكشف تفاصيل ما حدث. 

تفاصيل انفجار كندا

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية، في بيان بشأن الانفجار الذي يتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «انفجار كندا»، إنه يحقق في أسباب الانفجار الذي وقع على جسر «قوس قزح»، الذي يربط البلدين عبر نهر «نياجرا»، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز»، والتي نقلت عن كاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك، أنها اطلعت على الحادث، وتراقب الوضع عن كثب.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار كان هجوماً إرهابياً»، مشيرةً إلى أن شخصين لقيا مصرعهما نتيجة الانفجار، كما ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، فيما كشف وزير السلامة العامة الكندي أنه من المبكر القول ما إذا كان الانفجار عملاً متعمداً، مشيراً إلى أنه تم تعزيز جميع الإجراءات الأمنية على الحدود.

السلطات تكشف تفاصيل انفجار كندا

وبعد إجراء تحقيق السلطات الفيدرالية الأمريكية، كشفت مصادر أن المحقيين يعتقدون أن رجلاً كان يسافر مع زوجته في سيارة من طراز «بنتلي» موديل 2022 بسرعة عالية، عندما اصطدمت السيارة بالرصيف، ثم حاجز حماية، ما أدى إلى تحليق السيارة في الهواء، وفقا لما ذكرته شبكة (CNN) الأمريكية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها رفعت القيود التي أوقفت مؤقتًا الرحلات القادمة والمغادرة الدولية من مطار بوفالو نياجرا الدولي؛ ليؤدي الانفجار إلى إغلاقات وتأخير على الطرقات في هذا اليوم المزدحم.

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بقلم فادية إيهاب