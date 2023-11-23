«الغرف التجارية»: مجلس الأعمال المصري الخليجي خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب والتكامل الاقتصادي المصري- العربي، الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية لكل البلدان العربية في ظل التوترات الإقليمية والعالمية من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري والعربي.

«الغرف التجارية»: استضافة مصر للمجلس دليل على الزعامة المصرية في المنطقة

وأكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن استضافة مصر لمجلس الأعمال المصري الخليجي في نسخته الأولى، أكبر دليل على الزعامة المصرية في المنطقة العربية، وأن مصر هي وجهة الاستثمار العالمي والإقليمي بفضل ما تشهده من استقرار أمني وسياسي، ونجاحها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتتالية.

وأضاف أنّ منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول «أعمال- استثمار- شراكة»، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس السيسي، سيساهم بشكل كبير في تنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة، وخطوة مهمة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي المصري الخليجي، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.

الاستثمار في القطاعات الحيوية

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منتدى الأعمال المصري الخليجي يفتح الباب أمام الاستثمار في القطاعات الحيوية والمهمة لكافة بلدان التعاون الخليجي ومصر علي حد سواء وعلى رأسها قطاعات الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم، والتدريب، والجامعات، والطاقة المتجددة، والمياه، والكهرباء.