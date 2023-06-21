كيف تحصل على 1900 جنيه شهريًا من البنك المصري الخليجي؟

يوفر البنك المصري الخليجي شهادة «ثروة بلس»، التي تعد أعلى عائد في البنوك المصرية، ونرصد في السطور التالية تفاصيلها، وكيف تحصل على 1900 جنيه شهريًا؟ بحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأفراد الطبيعيين، ودورية صرف العائد شهريًا، وفقا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023 من البنك.

أعلى عائد في البنوك المصرية

وبالنسبة لسعر العائد على أعلى شهادة في البنوك المصرية، هو 23% في السنة الأولى ويكون ثابت، وبعد ذلك متغيرًا أي بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لمدة ليلة واحدة.

كيف تحصل على أكثر من 1900 جنيه شهريًا؟

ويمكن للشخص الحصول على 1916 جنيهًا شهريًا في السنة الأولى من خلال شهادة ثروة بلس مقابل وضع مبلغ 100 ألف جنيه، إذ أن يكون العائد في السنة الأولى الإجمالي نحو 23 ألف جنيه، وبالنسبة للسنة الثانية والثالثة وفقا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.