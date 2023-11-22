«الغرف التجارية»: ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، إن شراكة الحكومة والقطاع الخاص فتحت أبوابا من مختلف الدول بجميع القطاعات، وبالطبع لأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك سعي لتنمية العلاقات الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في مصر، والنجاح في تضاعف التبادل التجاري والاستثماري.

تكامل الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعة

وتابع: «يجب أن تتكامل الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعة والخدمات والمدخلات، وذلك من أجل التنقل من التعاون الثنائي إلى الثلاثي، كما يجب أن تجرى الصناعة سويا والتصدير إلى أسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 40%».

وأوضح رئيس اتحاد الغرفة التجارية أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي، ويجب خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار الدول العربية.