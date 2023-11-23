ختام الملتقى الفكري لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ‏بسوهاج

اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات مسابقة «الملتقى الفكري» لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».‏

ختام فعاليات الملتقى الفكري

ونظمت إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث اختتمت اليوم بطلاب المرحلة الثانوية بمعاهد البنين.

ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات المنطقة الأزهرية أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏

سوهاج الأزهرية تشارك في المعرض الفني

في سياق آخر، شاركت المنطقة الأزهرية في المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين بجنوب الصعيد والمقام بمكتبة مصر العامة في منطقة الأقصر الأزهرية، الذي يضم أربع مناطق أزهرية وهي: مناطق سوهاج، الأقصر، وقنا، وأسوان، حيث شارك التوجيه العام للتربية الفنية والاقتصاد بمجموعة متميزة من الأعمال الفنية والمجسمات.