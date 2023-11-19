رئيس «سوهاج الأزهرية» يلتقي مسؤولي تطوير منظومة التغذية المدرسية

عقد الدكتور أحمد حمادي،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأحد لقاء مع مسؤولي تطوير منظومة التغذية المدرسية، بحضور محمد عامر إسماعيل، مدير إدارة التغذية بالمنطقة.

استخدام الكروت الذكية وكيفية تطبيقها

وناقش رئيس منطقة سوهاج خلال اللقاء خطط تطوير منظومة التغذية من خلال استخدام الكروت الذكية وكيفية تطبيقها الإدارات والمعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة.

وقدم مسؤولو التطوير لرئيس المنطقة، تجربة كاملة باستخدام الكروت الذكية للتأكد من صحة ودقة جميع الإجراءات الخاصة بالتوزيع للمعاهد.

وأشاد الدكتور حمادي بالأنظمة المميكنة التي توفر متابعة ودقة توزيع التغذية على طلاب المعاهد الأزهرية لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة سيتم بجميع المعاهد الأزهرية بسوهاج فور انتهاء الإجراءات اللازمة.