جامعة الأزهر تنظم ندوة حول الأنظمة الاقتصادية المعاصرة

نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، بجامعة الأزهر، ندوة علمية تحت عنوان «الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعلاقتها بالتطورات التنموية العالمية»، وذلك في إطار نشاطه العلمي الكبير الذي يحرص عليه دائمًا، والذي يعد امتدادًا لرسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ندوة حول الأنظمة الاقتصادية المعاصرة

وقال الدكتور محمد السيد برس، المستشار المالي بجامعة الأزهر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، إن الندوة العلمية حاضرت خلالها الدكتورة زينب الأشوح، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الأسبق بكلية التجارة بنات بالقاهرة، إذ ألقت الضوء على الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وبيان العلاقة بين الأنظمة الاقتصادية المعاصرة والتطورات التنموية العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقًا عضو مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليتي: التجارة بنين وبنات بالقاهرة.