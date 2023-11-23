«حماية المستهلك» يطلق برنامجا تدريبيا لتوعية طلاب الجامعات بالقانون

انطلق فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان «التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات» تحت رعاية إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ويستمر على مدار 6 أسابيع، بحضور اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز.

جهاز حماية المستهلك

وثمّن اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز المستهلك، دور الجامعات في رفع الوعي خاصة بقانون الجهاز، مشيرا إلى أهمية تعاون الجامعات مع الجهاز لرفع الوعي، ما ينعكس بدوره على السلوك الشرائي.

تعاون مع الجامعات المصرية

وأكد نائب رئيس الجهاز، ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل المنشورات التوعوية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعي المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي الطلبة كشريحة مهمة من المستهلكين، إضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.

وأثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة، على الدور المهم والمحوري للجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخرا من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا.

وأشارت وكيل الكلية، إلى أنّ دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية، وأنّنا على استعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم في المجالات العملية.