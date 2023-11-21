رئيس حماية المستهلك يوجه مأموري الضبط القضائي بالانتشار في الأسواق

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّه وجّه مأموري الضبط القضائي بالجهاز في جميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حملات حماية المستهلك في الأسواق

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له منذ قليل، أنّه تمّ تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كل الحملات على مستوى المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

وأكد رئيس جهاز المستهلك، أن المواطن سيرى دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبًا وأنّ الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأنّ ضبط الأسواق محور العمل الفترة الممة لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصرية وأن المواطن محور اهتمام أجهزة الدولة، وأنّ الجهاز لن يدّخر جهدًا في اتخاذ أيّ إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

الخط الساخن لحماية المستهلك

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنّه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

وناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو عبر خدمة «واتس آب» 01577779999 .