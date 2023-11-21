«حماية المستهلك» يداهم محلا لتجارة المواد الغذائية في بولاق بتهمة حجب السلع

شنّ جهاز حماية المستهلك بتكليفات من إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مُكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق

وذكر جهاز حماية المستهلك في بيان قبل قليل، أنّ إدارة التحريات في الجهاز تلقت معلومات تتضمن أنّ أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور، لديه كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وجرى توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي، وبالتفتيش على المنشأة عقب إطلاع المسؤول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من «سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل» بهدف حجبها عن التداول، إضافة إلى بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

منتجات غذائية مجهولة المصدر

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنّه جرى تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجار العرض علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وتابع جهاز حماية المستهلك، أنّ ذلك يأتي استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق، وتنفيذ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها.