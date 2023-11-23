رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي للدراسات السكانية

ترأس فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ اجتماع مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، بمقر المركز بفرع الجامعة بالدَّراسة بحضور عمداء ووكلاء كليات الطب بنين وبنات والتربية، إضافة إلى لفيف من الأساتذة بالمركز.

جهود المركز الدولي للدراسات السكانية

وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز العلمية والمجتمعية التي تُسهم بشكل كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وثمن رئيس الجامعة تنظيم المركز لورشة عمل حول «الممارسات الضَّارة وتعارضها مع أهداف الشريعة الإسلامية»، التي عقدت في جيبوتي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمشاركة علماء دين من دول مصر، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون بين القادة الدينيين من أجل مواجهة العنف الاجتماعي.

كما ثمن رئيس الجامعة جهود المركز في مجال الخدمات الطبية المتميزة، التي يقدمها للمرضى المٌترددين عليه بأسعار رمزية.

أنشطة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية

وأشاد الاجتماع بجهود وحدة الإخصاب الطبي المساعد برئاسة الدكتور محمد شحاتة، وأعقب ذلك استعراض تقرير مفصل حول أنشطة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية على مدار سبعة شهور ماضية.

وتناول الاجتماع النظر في عقد الدورة التثقيفية الخاصة بزيارة وفد أوزباكستان، وجرى توجيه الشكر للدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ لجهوده الطيبة المبذولة في جميع أنشطة المركز التي تعكس عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وتؤكد أن الأزهر الشريف كعبة العلم ومنارة العلماء في جميع المجالات العلمية على مدار أكثر من ألف عام في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.