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تحرير 130 محضرا متنوعا في حملات تموينية بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
03:56 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمحافظة كفر الشيخ من تحرير 130 محضراً تموينياً متنوعاً، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك خلال الحملات التي شنتها مجالس المدن على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

تحرير 130 محضرا متنوعا

وتمكنت الحملات التموينية بمركز بلطيم من تحرير 8 محاضر متنوعة، لأصحاب المخابز، منها 2 عدم الإعلان عن الأسعار، و3 عدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر نظافة، وحررت الحملات التموينية بمركز مطوبس 23 محضراً متنوعاً، منها محضران تجميع، ومحضر تصرف، و5 نقص وزن، و3 شهادة صحية، و7 محاضر نظافة، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات التموينية بمركز قلين من تحرير 37 محضراً متنوعاً، وتمكنت الحملات التموينية بمركز فوه من تحرير 14 محضراً تموينياً، كما تمكنت الحملات التموينية بمركز دسوق من تحرير 28 محضراً تموينياً متنوعاً، وتمكنت أيضاً الحملات التموينية بمركز الرياض، من تحرير 20 محضراً متنوعاً.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

 

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