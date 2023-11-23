استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بتجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على رفح جنوب قطاع غزة ظهر اليوم، ما أدي إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال.

طائرات الاحتلال تستهدف منزل برفح

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الشعوت برفح، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال.

وأشار إلى أنّ طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما قصف عددا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أراضٍ زراعية في خان يونس جنوب القطاع.

شهداء قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 14 ألفا و530 شهيدا، وأصيب نحو 35 ألفا آخرين.