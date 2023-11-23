«الصليب الأحمر»: تعرض طاقمنا لإطلاق نار أثناء إيصال مساعدات إلى شمال غزة

قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، إنّ أفرادا من طاقمه تعرضوا لإطلاق نار أثناء عملهم لإيصال الدعم الإنساني إلى شمال القطاع الذي يشهد عدوانا متواصلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة: «نتلقى العديد من الاتصالات من عالقين شمال القطاع، والأوضاع الإنسانية تتفاقم بمرور الوقت».

وجدد متحدث الصليب الأحمر بغزة في وقت سابق، دعوته لتوفير الحماية لكل العالقين في القطاع، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يزود مستشفى الشفاء بالوقود.

وأكد: «نفتقد الضمانات الأمنية التي تمكننا من العمل في رعاية سكان قطاع غزة»، مشددا على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات كونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية في مستشفيات جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الآلاف من مرضى القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة بشكل كامل.