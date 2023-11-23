«مصر الخير» تطلق قافلة المساعدات الرابعة لدعم أهالي قطاع غزة

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الرابعة لدعم أهالي قطاع غزة، والتي بلغت 200 طن، لتوفير احتياجاتهم من الملابس والأغطية والمواد الغذائية والأدوية الخاصة بنزلات البرد والوقاية منها.

القافلة تستهدف تغطية الاحتياجات الأساسية

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، إن هدف القافلة الرابعة تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، خاصة مع تغير الأحوال الجوية والأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها بلا سكن أو رعاية وتوفر الاحتياجات الأساسية للأسر؛ لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء وتغيراته المناخية الشديدة.

وأشار إلى أن القافلة تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء؛ لحين استقرار الأوضاع في غزة، ولذلك كان توجه المؤسسة بتوفير الاحتياجات؛ لمواجهة الأحوال الجوية الصعبة وكمساعدة لدعم الاسر في تحمل الأعباء التي تواجههم.

1200 طن مساعدات لغزة

وكشف أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة وصل إلى 1200 طن، كما أن المساعدات التي جرى إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت على 193 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي شملت أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير وكل ما احتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.