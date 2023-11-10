نقيب الإعلاميين: قرار «حملة السيسي» بتوجيه التبرعات إلى غزة «إعلاء للقومية العربية»

أثنى طارق سعدة نقيب الإعلاميين، على قرار حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتوجيه التبرعات التي تتلقاها الحملة لمساعدة الأهالي في غزة، مؤكدا أن هذا يدل على أن الرئيس وحملته يسيران في اتجاه القومية العربية والاهتمام بالشأن العربي والقضايا العربية، وطبعا على رأس هذه الأولويات في هذا التوقيت أزمة غزة، والهجوم الإسرائيلي الغاشم على القطاع، واستشهاد الآف من المدنيين والأطفال العزل، لذلك هذا القرار جاء في وقته وهو قرار صائب.

مساعدات إلى غزة

أضاف «سعدة» لـ«الوطن»، أن دعوة حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى ترشيد النفقات بجانب توجيه الدعم إلى أهالي غزة، يؤكد أنها تعي الموقف الذي نمر به الآن، وهي تدابير يجري اتخاذها بسبب الإحساس بالقومية العربية وبالقضايا الملحة، وفي هذا التوقيت من وجهة نظري الشخصية يحمل كل المصريين والأشقاء العرب المسؤولية الكبيرة تجاه غزة واتجاه الشعب الفلسطيني بصفة عامة.

مساعدة الأشقاء في فلسطين

أضاف نقيب الإعلاميين أن الشعب الفلسطيني الأكثر احتياجا الآن لكل المساعدات أيا كان شكلها ونوعها، ولا بد أن نشعر الأخوة الفلسطينيين بأنهم في القلب وأن القضية قضية عربية، وكل المواقف والتصريحات تؤكد ذلك.