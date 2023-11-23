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«نتنياهو»: 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا والعدد سيرتفع إلى 200

كتب:

منتصر سليمان
04:18 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميًا، والعدد سيرتفع على ما يبدو إلى 200، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف «نتنياهو»، نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة، وبعدها نحن ملتزمون بإخراج الجميع، والأمم المتحدة لم تدخل إلى «المناطق الآمنة» التي حددتها إسرائيل في قطاع غزة، وأنا مندهش لذلك.

وتابع: «لا سبب لعدم إقامة الأمم المتحدة عشرات الآلاف من خيام اللاجئين في المناطق الآمنة بغزة».

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