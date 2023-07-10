رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بمدن ومراكز أسوان

كتب:

أحمد الأمير
07:10 م | الإثنين 10 يوليو 2023
مبنى محافظة أسوان

مبنى محافظة أسوان

كثفت محافظة أسوان أعمال النظافة وإزالة التعديات لتحسين المظهر العام من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات في عدد من المناطق والشوارع الداخلية، بالتزامن مع فعاليات المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات.

أعمال صيانة دورية لشبكات المياه

وشملت الحملة أعمال صيانة دورية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب أعمدة إنارة ومصادرة المضبوطات وإزالة الإشغالات في عدة مناطق اليوم.

كما شهدت مدينة إدفو أعمال نظافة وترميم وإنارة بالشوارع الداخلية والحدائق، بجانب تكثيف أعمدة الإنارة على طريق «إدفو - إسنا» الزراعي الغربي بطول 2 كيلومتر، بالتعاون مع شركة النصر للفوسفات.

متابعة أعمال الإنارة والتشجير

وشهدت الحملة إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 400 متر مربع، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بنطاق قروي حجازة، والإزالة الفورية لحالتي تعد بقروي العتمور بمساحة 525 مترا مربعا، وفي السباعية تم رفع الأتربة والقمامة والتراكمات وتهذيب الأشجار ومتابعة أعمال الإنارة بموقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة.

اقرأ المزيد:

محافظ أسوان: تعزيز التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للارتقاء بمستوى العاملين

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الطرق

محافظ أسوان يتابع معدل تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية المنشية

محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال خلال جولة تفقدية بالسوق السياحي

محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية مجانا أمام المواطنين في عيد الأضحى

محافظ أسوان يقرر وقف الملاحة في النيل وبحيرة ناصر لسوء الطقس

محافظ أسوان يعتمد تنسيق الثانوية العامة.. الحد الأدنى للقبول 215 درجة
بقلم أحمد الأمير