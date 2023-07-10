تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بمدن ومراكز أسوان

كثفت محافظة أسوان أعمال النظافة وإزالة التعديات لتحسين المظهر العام من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات في عدد من المناطق والشوارع الداخلية، بالتزامن مع فعاليات المرحلة الثالثة للموجة 21 لإزالة التعديات.

أعمال صيانة دورية لشبكات المياه

وشملت الحملة أعمال صيانة دورية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب أعمدة إنارة ومصادرة المضبوطات وإزالة الإشغالات في عدة مناطق اليوم.

كما شهدت مدينة إدفو أعمال نظافة وترميم وإنارة بالشوارع الداخلية والحدائق، بجانب تكثيف أعمدة الإنارة على طريق «إدفو - إسنا» الزراعي الغربي بطول 2 كيلومتر، بالتعاون مع شركة النصر للفوسفات.

متابعة أعمال الإنارة والتشجير

وشهدت الحملة إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 400 متر مربع، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بنطاق قروي حجازة، والإزالة الفورية لحالتي تعد بقروي العتمور بمساحة 525 مترا مربعا، وفي السباعية تم رفع الأتربة والقمامة والتراكمات وتهذيب الأشجار ومتابعة أعمال الإنارة بموقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة.