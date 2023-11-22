«الأعلى للشؤون الإسلامية»: خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية بمعرض الكتاب

شهد معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة في رابع أيامه، إقبالًا كبيرًا من طلاب الكلية المصريين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس.

المعرض الذي تقيمه الكلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.

خصومات على جميع الإصدارات

ودعمًا وتشجيعًا لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خصمًا بنسبة 30% على جميع مطبوعات المجلس، وبنسبة 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية، يومي الخميس والأحد 23 و26 نوفمبر الجاري.

افتتاح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الأحد الماضي، معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثانى للكتاب، ومسجد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة بعد تجديده وإعادة فرشه.