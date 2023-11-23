الكشف على 70 ألف مواطن خلال 5 أشهر ضمن «100 يوم صحة» بالمنوفية

نجحت المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» في الكشف على عشرات الآلاف من المواطنين على مستوى جميع المراكز خلال الأشهر الماضية، في إطار حرص الدولة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين، خاصة في القرى الأولى بالرعاية، ودعم المنظومة الصحية من خلال الحمبة التي تجوب كل شوارع المحافظة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة.

«100 يوم صحة» في المنوفية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق نجدت مسؤول القوافل الطبية في المنوفية، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة نجحت في الكشف على أكثر من 70 ألف مواطن في الفترة بين 25 يونيو وحتى 20 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم صرف أدوية لنفس العدد تقريبا من المترددين للكشف ضمن المبادرة.

أشعة وتحاليل ضمن «100 يوم صحة»

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن تم إجراء أشعة لأكثر من 1600 مواطن، كما تم عمل تحاليل متنوعة لأكثر من 7300 مواطن على مدار الفترة المذكورة، وتحويل 400 حالة إلى المستشفيات لفحصهم بشكل دقيق والتأكد من تلاقيهم كامل للرعاية الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأشارت إلى أن المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من المواطنين، خاصة أن الفرق الطبية تنتقل من قرية إلى أخرى في المنوفية ويتم فيها إجراء طرق الأبواب للكشف على المواطنين، وأيضا تنفيذ مبادرات التوعية المختلفة.