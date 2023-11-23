محافظ المنوفية: توفير منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يجري توفير منافذ متنقلة لبيع السلع الإستراتيجية بأسعار مدعمة تجوب أرجاء المحافظة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

توفير سيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة

وكلف محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عماد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة انتظام سير العمل بتلك المنافذ وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتضم تلك السيارات عددًا من المنتجات الأساسية ومنها الأرز ، والسكر، والمكرونة، وغير ذلك من السلع الأساسية، حيث شهدت إقبال كثيف من المواطنين لتميز تلك المنتجات بجودتها العالية وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

محافظ المنوفية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها حفاظاً على حقوق المواطنين ومصالحهم.