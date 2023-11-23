«صحة المنوفية»: تنظيم قافلة طبية في قرية كفر هلال الأسبوع المقبل

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، بداية الأسبوع المقبل، وتستهدف 14 ألف مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة بها، في إطار توجهيات وزير الصحة ومحافظ المنوفية.

موعد قافلة كفر هلال بمركز بركة السبع

وأكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن القافلة الطبية المجانية في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، تقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، وتأتي ضمن القوافل العلاجية الشهرية التي تقدمها مديرية الصحة، لتقديم كل الدعم للقرى الأولى بالرعاية.

التخصصات الطبية الموجودة في القافلة الطبية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق للقوافل الطبية في المنوفية، إن القوافل العلاجية التي يتم تنظيمها تضم كافة التخصصات الطبية المختلفة، من أسنان وباطنة وجراحة عامة ونساء وتوليد وأنف وأذن، فضلاً عن إجراء الأشعة والتحاليل من خلال الأجهزة المتنقلة في المحافظة.

وأضافت منسق للقوافل الطبية في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تضم حملات توعية لخدمة السيدات، خاصة في مجال تنظيم الأسرة، ومجالات توعية أخرى مثل الأمراض المعدية، موجهة الشكر لكل الفرق المشاركة في القوافل.