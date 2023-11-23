«مياه الإسكندرية»: اعتماد خطة السلامة والمأمونية لنظام إمداد مريوط

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، بمقر قاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي، شهادة خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد مريوط (1) - الإصدار الثاني، باعتماد اللجنة العليا للمياه، وبتوقيع وزير الصحة والسكان من خلال الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة.

بدأت مراسم التسليم بكلمة المهندس أحمد جابر والتي أثنى خلالها على حجم الأعمال التي تمت في شركة مياه الإسكندرية في مجال سلامة ومأمونية المياه في ظل كميات المياه المنتجة، والتي تخدم عددا كبيرا من سكان محافظة الإسكندرية، كما أشاد بحجم التعاون بين كافة القطاعات المشتركة في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وكذلك دور فريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه المتميز.

تطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه

كما أكد حرص الشركة على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الإرتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة لجماهير المستهلكين.

الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية

وأضافت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه، وتطبيقها ينعكس بالإيجاب على مؤشرات الأداء، كما توجهت بالشكر لكافة فرق العمل من رؤساء القطاعات ومديري العموم والإدارات والتنفيذيين من فرق العمل وخاصة فريق عمل نظام إمداد مريوط (1) بقيادة المهندس جويدة على سليمان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية.

وأكد الدكتور أحمد الشامي مدير عام سلامة ومأمونية المياه، أن الفترة الماضية شهدت إنجازا باعتماد 6 خطط لسلامة ومأمونية المياه، وجارٍ الانتهاء من إعداد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد مريوط (2)، والزهور قبل نهاية العام.