أستاذ مناخ يشيد بمبادرة «100 مليون شجرة»: تساعد في تحسين جودة الهواء

قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن هناك علاقة واضحة بين زراعة الأشجار ومواجهة التغيرات المناخية، حيث تساهم الأشجار تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقليل ملوثات الهواء، مؤكدا أن الزراعة هي عصب الحياة الأساسي.

زراعة الأشجار تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث

وتحدث أستاذ المناخ الزراعي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، عن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتي انتهت من زراعة 950 ألف شجرة، قائلًا: «إن زراعة الأشجار تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية نتيجة التشجير والهواء النقي الذي يتم استنشاقه».

فوائد زراعة الأشجار متنوعة ولا تقتصر فقط على حماية الهواء

وأضاف «أبو ال معاطي»، أن فوائد زراعة الأشجار متنوعة، ولا تقتصر فقط على حماية الهواء، بل لها فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية، منوها بأن مبادرة 100 مليون شجرة، سيساهم في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتقليل الانبعاثات، كما أن الزراعة لها مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا.

أشجار خشبية تسهم في إنتاج الخشب بدلًا من استيراده من الخارج

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي، أن هناك أشجارًا خشبية تسهم في إنتاج الخشب بدلًا من استيراده من الخارج، وبالتالي تعود الفائدة الاقتصادية على المواطن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء من خلال المبادرة، حيث إن نصيب الفرد متر و20 سم في المساحة الخضراء.