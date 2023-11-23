لماذا تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في قطاع غزة قبل سريان الهدنة؟

في الوقت الذي تتناقل فيه تقارير إعلامية عن مسؤولين ومراقبين أنباء عن قرب سريان هدنة إنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، الأمر الذي وصفه السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق بالـ«مذبحة»، بين قوات احتلال مسلحة وشعب أعزل، واصفاً الأمر بأنه «شيء مُخز».

القوى العظمى لها مصالح مع إسرائيل

واعتبر السفير جمال بيومي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن هناك مجموعة من الأسباب وراء تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، قبل سريان الهدنة المرتقبة، أولها أن قوات الاحتلال تحاول تحقيق هدفها في كسب أكبر مساحة من الأرض وفق مخططها، وقال: «أقامت مذبحة، وليس حرباً، فهي مذبحة بين دولة مسلحة وبين شعب أعزل، وهو شيء مخز».

وبحسب السفير «بيومي» أن القوى العظمى منحت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضوءاً أخضر لشن العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحاً أن العديد من الدول الغربية لها مصالح مع إسرائيل، الأمر الذي تستغله قوات الاحتلال في تنفيذ أعمالها الإجرامية بالقطاع، لافتاً إلى أن اللوبي اليهودي له دور كبير في الحرب الدائرة، ليس خلال الساعات القليلة الماضية فقط، بل منذ بدء العدوان، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تُوقف الدمار منذ السابع من أكتوبر الماضي.

اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي

تضمنت سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، وعدد من الأطباء، بعد توقيفهم على الطريق الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وفق ما أفادت به وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أكدت «الكيلة» أن هذا الاعتداء يُضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال، وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.