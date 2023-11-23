باحث سياسي: إسرائيل تماطل في تنفيذ الهدنة لوقوع مزيد من الخسائر على غزة

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر وقطر وأمريكا بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تماطل في التنفيذ، من أجل إيقاع المزيد من الخسائر بقطاع غزة، لذا ستنفذ غدا الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»: «هناك إيجابية كبيرة بشأن المساعدات الغذائية والتقنية والطبية ونقل المصابين والجرحى من المستشفيات، من أجل تخفيف العبء عن الفلسطينيين الذين يعانون في قطاع غزة».

الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأكبر

وأكد: «الشعب الفلسطيني تعرض لأكثر من 1350 مجزرة، وعدد الشهداء تجاوز الـ20 ألف»، موضحا أنه نتيجة لعدم القدرة على دفن الشهداء جرى حفر مقابر جماعية.