مواطنون من سيناء في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»: «كلنا خلف الرئيس السيسي»

شهد استاد القاهرة الدولي توافد الآلاف من المواطنين من المحافظات للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفض تهجيرهم من أراضيهم.

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين

التقت «الوطن» بعدد من المواطنين من شمال سيناء الذين جاءوا خصيصًا للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الله المعازي، مواطن سيناوي، «جئت اليوم دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد لكل قراراته ونثبت له أن أرض الفيروز كلها معه وبجانبه وفي حمايته، وأن هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء ولن نسمح لأحد بالتعدي عليها أو سلبها، وطالما يقود مصر رجل شجاع وقائد عظيم لا يوجد قلق على مصر وليس سيناء فقط».

فلسطين قضية مصر الأولى

وتابع «المعازي»: «وبالنسبة للقضية الفلسطينية فهي قضية مصر الأولى بل قضية أمة بأكملها، وما يحدث لها من مجازر مأساوية لا يقبله أحد، وكنا سعداء جدًا بقرار الرئيس السيسي بمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتركها للعدوان لأن الأرض هي شرف الإنسان وعرضه.. وكذلك سيناء سندافع عنها بدمنا وهي خط أحمر ولن نسمح لأي من كان بتهديد الأمن القومي المصري، وفي ظل وجود القائد العظيم نحن نثق به ثقة كبيرة لأنه أعاد لنا أرضنا من الإرهاب وأعاد لها الاستقرار من جديد وضخ في سيناء الحياة من جديد».

وقال أحمد داوود، مواطن سيناوي: «سيناء طهرناها من الإرهاب الأسود، وبنيناها من دمائنا بمساعدة الجيش المصري الأبطال البواسل، وجئنا الموتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبره بأن سيناء كلها في ظهرك ومعك، بعد أن أعاد الاستقرار إليها».

وأضاف: «نحن مع قرار الرئيس في منع تهجير الفلسطينيين، ولن نفرط في سيناء مهما حدث وسنظل ندعم القضية الفلسطينية ليوم الدين بجانب قائدنا العسكري المحنك حامي مصر وشعبها بعد الله».