ممر شرفي من المساعدات والشاحنات في استقبال الرئيس السيسي بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»

استقبل شباب «التحالف الوطني» ومؤسسة «حياة كريمة»، الرئيس السيسي، بممر شرفي من المساعدات والشاحنات؛ إيذانا بوصوله مقر مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، إذ حرص على توجيه كلمة إشادة لشباب مؤسسات المجتمع المدني.

السيسي يشيد بالجهد المبذول للتخفيف عن أهالي فلسطين

وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول للتخفيف عن أهالي فلسطين، من كل المصريين معربا عن سعادته بذلك لدعمهم في الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بعد وصوله مقر مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «أنا سعيد أني موجود معاكم النهاردة، وبالجهد المبذول، والشباب والشابات اللي موجودين في الأيام الصعبة اللي قدرنا نخفف بيها عن أهالينا في فلسطين».