ضبط 16 ألف علبة سجائر و1.5 طن سكر مجهول المصدر في حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية بمركز أبوتيج وديروط، أسفرت عن ضبط 16730 علبة سجائر داخل مخزن غير مرخص و1500 كيلو سكر بدون فواتير.

ضبط مخزن غير مرخص

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إن الحملة التموينية التي استهدفت مركز أبوتيج أسفرت عن ضبط 16730 علبه سجائر داخل أحد المخازن غير المرخصة، قام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها، وتم مصادرة الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

ضبط كميات سكر بدون فواتير

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، عن ضبط إحدى السيارات محملة بكمية مقدار 1500 كيلوجرام من السكر بدون فواتير في مركز ديروط .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.