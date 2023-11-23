غرفة السياحة توصي المواطنين بالابتعاد عن السماسرة خلال التقدم للحج

أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه على المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي التوجه إلى شركات السياحة المنظمة لتلك البرامج والبعد عن السماسرة والوسطاء وذلك حتى لا يتعرضون للنصب، لافتا إلى أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المصرح لها وفقا للقانون بتنظيم برامج الحج السياحي.

إقبال معقول من المواطنين على التقدم للحج السياحي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا معقولا حاليًا من المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي، موضحًا أن أعداد المتقدمين سيرتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي والمحدد له يوم 4 يناير 2024.

برامج الحج الاقتصادية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن غالبية المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام سيتقدمون للبرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»؛ وذلك نظرا لجودة خدماتهما وملائمة أسعارهما للمواطنين متوسطي الدخل، موضحا أن وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 83% من حصتها من تأشيرات الحج للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص نحو 17% منها لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم.