كل ما تريد معرفته عن الحج السياحي هذا العام.. الأسعار والتفاصيل

انتهت اللجنة العليا للحج المصرية من إعداد كل الضوابط والاشتراطات المنظمة للحج السياحي لهذا العام، على أن يتم تقديمها خلال الفترة المقبلة إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لدراستها وإقرارها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

الحج السياحي

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، كل الأسئلة والأجابات «س وج» عن الحج السياحي هذا العام للمصريين لكل أعمارهم رجال ونساء، وفقاً لما كشفت عنه مصادر في وزارة السياحة والآثار:

س: ما هي أبرز أسعار الحج البري هذا العام؟

- المستوى البري بين 190 إلى 195 ألف جنيه.

س: هل التقديم سيكون عاديا أم ستجرى قرعة؟

- سيتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن

س: وماذا عن برامج الحج فئة الـ5 نجوم؟

- سكن صف ثان بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 250 حتى 1250 مترا، بـ430 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران.

-سكن صف أول بمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا بـ480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

س: وما هي أسعار الحج الاقتصادي 2023؟

- طيران يبدأ من 210 آلاف جنيه، وذلك دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

س: متى سيتم فتح باب التقدم؟

- المتوقع فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي منتصف الشهر الجاري وتتراوح فترة التقديم بين شهر ونصف و60 يوما.