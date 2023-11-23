حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: مصر تسخر كل قدراتها لوصول قوافل الدعم لفلسطين
كتب:
آية الله الجافي
06:12 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر
أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسخر كل قدراتها وجهودها بالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، لاستمرار وصول قوافل الدعم الإنساني للأشقاء في فلسطين.
ونشرت الحملة، لقطات من اصطفاف القوافل الانسانية للأشقاء في فلسطين، والحشود الجماهيرية الكبيرة بفعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب»، باستاد القاهرة الدولي.