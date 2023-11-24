بمناسبة الذكرى الـ26 لافتتاحه.. اعرف أسعار تذاكر دخول متحف النوبة

احتفلت وزارة السياحة والآثار، بالذكرى الـ26 لافتتاح متحف النوبة حيث تم افتتاحه يوم 23 نوفمبر عام 1997 ميلاديا، وأعلن متحف النوبة أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب والأجانب والتي جاءت على النحو التالى :

1- سعر تذكرة زيارة المتحف للمصريين والعرب 30 جنيها مصريًا فقط لاغير.

2- سعر تذكرة زيارة المتحف للطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات فقط لاغير.

أسعار تذكرة زيارة المتحف للأجانب

3- سعر تذكرة زيارة المتحف للأجانب 200 جنيه.

4- سعر تذكرة زيارة المتحف للطالب الأجانب 100 جنيه فقط لاغير.

وأضاف متحف النوبة،أن متحف النوبة يستقبل الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن مواعيد الزيارة اليومية للمتحف تكون من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة الـ 5:00 مساءً، على أن يغلق شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 4:45 مساءً.

زيارة المتحف على فترتين يومى الخميس والجمعة من كل إسبوع

وأشار متحف النوبة إلى أن مواعيد الزيارة خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع تكون على فترتين صباحية ومسائية، الأولى من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، والثانية من الساعة 6:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، ويغلق خلالها شباك التذاكر في تمام الساعة 8:45 مساءً.