أبرز أعمال الكاتب يعقوب الشاروني.. رائد أدب الأطفال

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجال الكتابة للأطفال، وإثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات، التي أثرت في وجدان أجيال عبر عقود.

وترصد بوابة «الوطن» في السياق التالي، أبرز أعمال الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

أبرز أعمال الكاتب يعقوب الشاروني

وألف الكاتب الراحل يعقوب الشاروني العديد من المؤلفات، ومن أهمها:

- سحر الحكاية في أدب يعقوب الشاروني القصصي.

- سر ملكة الملوك.

- كتب الاطفال لمرحلة ما قبل المدرسة.

- عفاريت نصف الليل.

- اعتذار المضحك.

- الكسلان وتاج السلطان.

- الفيل لا ينسى.

- وحيدة في الصحراء.

- الألة المتكلمة.

جوائز الكاتب يعقوب الشاروني

- ساهم في دعم عدد من المشاريع الثقافية المهمة الخاصة بأدب الطفل، منها مجلد ثقافة الطفل والذي بدأ منذ أكثر من ثلاثين عاما، في السطور التالية نرصد مسيرته وأبرز أعمال الكاتب يعقوب الشاروني:

- أول من أطلق مسابقة الطفل الموهوب بالمركز في مجالات القصة والشعر والرسم والمستمرة حتى الآن.

- بلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتاب.

- حصل على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب في 1960.

- حصل على الجائزة الأولى للتأليف المسرحي من وزارة الثقافة عن مسرحية «جنينة المحطة» سنة 1962.

- حصل على جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته «سر الاختفاء العجيب» سنة 1981.

- حصل على جائزة أفضل كاتب أطفال «عن مجموعة مؤلفاته للأطفال»، من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1998.

- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مؤلف، في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية» سنة 2002.

- حصل على جائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي بإيطاليا لكتب الأطفال لكتابه «أجمل الحكايات الشعبية» سنة 2002.

- حصل جائزة أفضل مؤلف في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال - مصر، عن روايته «سر ملكة الملوك»، التي تستمد موضوعها من حياة الملكة حتشبسوت وغيرها سنة 2007.