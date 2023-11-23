دانا أبو شمسية خلال مؤتمر دعم فلسطين: مصر جعلت غزة أهم أولوياتها

شاركت الإعلامية دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بالقدس المحتلة، في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز».

وقالت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «هنا القاهرة، عاصمة الخبر، من بلد السلام التي لم تشهد سلامًا يومًا، من مسرى النبي الى أرض الحضارات، جئت اليوم أحمل رسالة القدس وأهلها، هذه المدينة العصية على الكسر، كنت كمراسلة القاهرة الإخبارية على الأسفلت بين المصلين، مدينة تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذه المدينة التي حرم الاحتلال أهلها من دخول المسجد الأقصى ليفسح المجال للمستوطنين لتأدية صلواتهم هناك».

وأضافت «أبو شمسية»: «فالقدس كما يروج ويقول الاحتلال هي مفتاح الحرب ومفتاح السلام، أن ثارت انتفضت البلاد كلها، من شمالها إلى جنوبها، تماما، كما نتمناها يوما، محررة، من بحرها إلى نهرها، زاد الاحتلال تضييقاته وإغلاقاته علينا، ظنًا منه أنه سيمرر كلمة قالها وزراؤه سابقًا، الكبار يموتون والصغار ينسون، والله كبرنا وما نسينا».

وأكملت: «أقف هنا لأقول أن حب القدس أصبح إرثًا نتناقله جيلا بعد جيل، فأولادي يعرفون هويتهم جيدًا وأحفادي سيدركون أسماء البلاد قبل عبرنتها وتهويدها، فصلونا عن باقى محافظاتنا وقرانا الفلسطينية، فأصبحنا أكثر تعلقًا وحبًا فيها، وهذا عرفنا في مدينة القدس، فبتنا بين شهيد وجريح وأسير ولا نبالي لأننا نعلم، أن نهاية هذا الحصار هو نصر وما هذا إلا نهاية البداية، تماما كما نقف اليوم فرحين بهدنة لوقف شلال الدم في قطاع غزة بصمود أبناء شعب وتضحياته، وبمواقفنا العربية الراسخة التي رفضت المساومة على حساب دماء أبناء شعبنا، أرادوا إخراج مزدوجي الجنسية وتهجير أبناء شعبى، فكان القرار مصريا رافضا لأي تنازلات أو تحركات على ألا يكون الفلسطيني على سلم أولويات أم الدنيا مصر، التي اعتدنا عليها دوما في مساندة فلسطين وأهلها».

واستكملت حديثها قائلة: «أنا اليوم لا أشعر بتضامن مصري كبير بل أشعر بإسناد مصري، ففي فلسطين نقول نحن نساند بعضنا بعض وانتم أخوتنا في الدم، تساندوننا لإعلاء صوتنا من هناك، من القدس للضفة وغزة والشتات، باسم القاهرة الإخبارية التي حاول الاحتلال حجب صوتها وصورتها، فعدنا مرة وأخرى، وهذا يفكرنا بما قاله لي جدي يومًا، إي ما قبل النكبة بأنه كان هناك حافلة تحمل اسم القدس_القاهرة علنا نعود إليكم في رحلة ونرجع لديارنا وتدخلون معنا باحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين فرحين».

وتابعت: «ففي فلسطين وأرض فلسطين نقول نحن شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا، وهذه فلسطين لا تحمل سوى هوية ولا متسع فيها لهويتين إما نحن أو نحن، أنا اليوم أقف في أرض مصرية الهوية فلسطينية الهوى».