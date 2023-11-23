الرئيس السيسي يطلق قافلة مساعدات جديدة: من الشعب المصري لأهله في غزة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قافلة جديدة من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في غزة، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، قافلة مصر، إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين، في قطاع غزة».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «القوافل تخفف ما أمكن.. شكرا جزيلا».