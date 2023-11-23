طلعت عبد القوي: استمرار إدخال المساعدات إلى غزة طوال هذا الأسبوع

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن حدث اليوم في استاد القاهرة، جاء استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم أهلنا في فلسطين، والقافلة التي تنطلق اليوم، من أكبر القوافل التي شاركت فيها الجمعيات الأهلية المختلفة، مشيرا إلى أن القوافل شملت مساعدات إنسانية، من أدوية ومستلزمات طبية وأغذية وبطاطين وملابس وخيام، وكل أنواع الأغذية والمياه.

استمرار إدخال المساعدات

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أننا مستمرون في إدخال المساعادت إلى غزة طوال هذا الأسبوع، مشيرا إلى دور المتطوعين الذين شاركوا في هذا اليوم بشكل كبير جدا، استمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي، في دعم شعب غزة، وهذا أيضا توجه التحالف الوطني.

دور مصر في تقديم المساعدات

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسات التحالف والمجتمع المدني في تقديم المساعدات إلى الأهالي في غزة، يؤكد دعم مصر القادم للقضية، كما أن مصر كان لها النصيب الأكبر بنسبة 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.