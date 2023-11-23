رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علي الحجار يقدم فقرة غنائية خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»

كتب:

منى صلاح
06:37 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الفنان علي الحجار

الفنان علي الحجار

قدّم الفنان علي الحجار فقرة غنائية خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، والتي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز».

وغنا «الحجار» أغنية لفلسطين وأهل غزة خلال الفعالية، والتي استهلت كلماتها بالمقطع التالي: «من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث.. وإن فات سنين قصتنا عايشة.. محفوظة وسط الناس.. أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال.. ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس».

وتؤكد معاني هذه الأغنية على الموقف المصري الرافض لمخطط تهجير أرض فلسطين وحقهم التاريخي في الأرض، خاصة هذه العبارة: «الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد».

اقرأ المزيد:

تفاصيل حفل الفنان علي الحجار بمسرح الساقية بالزمالك غدا

الفنان علي الحجار عن عمار الشريعي: صاحب ذكاء حاد.. وعبد الوهاب العصر

انهيار الفنان علي الحجار أثناء تشييع جثمان شقيقه

أول تعليق من الفنان علي الحجار بعد رحيل شقيقه أحمد: ادعوا له
بقلم منى صلاح