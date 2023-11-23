علي الحجار يقدم فقرة غنائية خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»

قدّم الفنان علي الحجار فقرة غنائية خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، والتي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز».

وغنا «الحجار» أغنية لفلسطين وأهل غزة خلال الفعالية، والتي استهلت كلماتها بالمقطع التالي: «من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث.. وإن فات سنين قصتنا عايشة.. محفوظة وسط الناس.. أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال.. ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس».

وتؤكد معاني هذه الأغنية على الموقف المصري الرافض لمخطط تهجير أرض فلسطين وحقهم التاريخي في الأرض، خاصة هذه العبارة: «الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد».