«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسي في «تحيا مصر وفلسطين» كشفت جهودنا الاستثنائية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل دخوله إلى استاد القاهرة في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» كانت تحمل نقاطا رئيسية توضح دور مصر في الأزمة الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، أكد على أن مصر تبذل جهودًا صعبة واستثنائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وكان هناك إجراءات تعطل دخول المساعدات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها قصف المعبر من ناحية الجانب الفلسطيني أكثر من مرة، والتحجج ببعض الإجراءات لتفتيش البضائع ومنع دخول الوقود، وكانت كلها إجراءات لوجيستية معطلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس يؤكد دوما أنه يسعى ومصر تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من 2 مليون فلسطيني تحت الحصار، فضلا عما أبرزه الرئيس السيسي بثقته في دعم الشعب المصري، واستمراره في دعم الموقف المصري تجاه مساندة الأشقاء الفلسطينين.

حجم المساعدات المصرية

وتابع بأن الرئيس السيسي أكد على شكره للجهد المبذول من منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني والتحالف التنموي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر في جمع التبرعات وإيصال المساعدات، كلها جهود لا ينكرها العالم، فضلا عن التأكيد على أن 80% من المساعدات تم إدخالها من مصر، وباقي الـ20% من دول العالم، وهو مايبرز أن مصر دائما الشقيقة الكبرى والداعمة الرئيسي للقضية الفلسطينية، وستظل دوما تحمي القضية، وتقف في وجه من يحاول تصفيتها على حساب أي أجندات أخرى.