الرئيس السيسي يشاهد فيلم «مش رقم» عن معاناة غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «مش رقم»، وذلك خلال في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في استاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»

الفيلم يدور حول أن عائلة فلسطينية تلقت اتصالا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بالخروج من البيت في خلال 10 دقائق لأنهم سيقصفون البيت والمنطقة بالكامل، وأمر أسرته بالنزوح فوراً من المنزل، وبعد ذلك تم قصف المنزل والمنطقة بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي، سبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحي.