الرئيس السيسي: من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «من دواعي سروري أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية، جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما، لن يضل ولن يتفرق أبدا».

وأضاف خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، «إن سعادتي تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا ونحن نسوغ للمستقبل عنوانا، ونمهد له طريقا».

وتابع: «كما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هي الضامن لبقاء مصر، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا».