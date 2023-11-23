فوز «المتطرف» خيرت فيلدرز بانتخابات هولندا يحدث زلزالاً سياسياً في أوروبا

جاءت نتائج الانتخابات الوطنية في هولندا مفاجئة للعديد من الدول في أوروبا والعالم، بعد الإعلان عن فوز اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، زعيم حزب «الحرية»، والذي سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تشكيل الحكومة الهولندية، ووصف فوزه في الانتخابات الهولندية بـ«غير المتوقع»، بحسب «CNN».

وفاز الحزب الذي يقوده «فيلدرز» بـ35 مقعداً في الانتخابات الهولندية، بينما حل تحالف اليسار، بزعامة فرانس تيمرمانز، في المرتبة الثانية بـ26 مقعدًا، أما حزب يمين الوسط فحصد 23 مقعدًا، بحسب ما أوردت شبكة «يورونيوز»، التي أكدت أنه من المتوقع أن يقوم اليميني المتطرف بتشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة.

ويتضمن برنامج «فيلدرز» الانتخابي دعوات لإجراء استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، والوقف التام لقبول طالبي اللجوء، وإعادة المهاجرين على الحدود الهولندية، وهو ما يثير انتقادات واسعة في أوروبا.

النسخة الهولندية من دونالد ترامب

وتعتبر دوائر إعلامية أوروبية أن خيرت فيلدرز يمثل النسخة الهولندية من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، ويتعين عليه أولاً، بعد الفوز بالانتخابات الهولندية، القيام بتشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يتولى السلطة في هولندا، فهي مهمة صعبة، لأن إيجاد شركاء له ليست سهلة، خاصة أنه يتحدث باسم الحزب اليميني المتطرف.

اليمين المتطرف يهنئ خيرت فيلدرز

وبعتث رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، برقية تهنئة إلى «فيلدرز»، قائلًا: «رياح التغيير قادمة، تهانينا لخيرت فيلدرز بفوزه في الانتخابات الهولندية».

وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان: «لأن هناك أشخاص يرفضون رؤية الشعلة الوطنية تنطفئ، فإن الأمل في التغيير لا يزال حياً في أوروبا».

من هو خيرت فيلدرز؟

خيرت فيلدرز، هو سياسي يميني هولندي، عمره 60 عاماً، عضو في مجلس النواب الهولندي منذ 1998، بداية عن حزب «الشعب من أجل الحرية والديمقراطية»، ومنذ 2004 عن حزب «من أجل الحرية»، وهو من انشأ الحزب بنفسه، وهو معروف بمعاداته المعلنة للإسلام.

«روته» يعلن اعتزال العمل السياسي

وكان رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، الذي يتولى المنصب منذ 13 عاماً، والذي أصبح الأطول بقاءً في الحكم، قد أعلن أنه سيعتزل العمل السياسي.

وذكرت هيئة البث العامة الهولندية، في وقت سابق من الشهر الماضي، نقلًا عن مصادر حكومية، أن الانتخابات العامة ستجرى في البلاد يوم 22 نوفمبر المقبل، وذلك بعد انهيار الحكومة الهولندية في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الهجرة.