هولندا: إجراء الانتخابات العامة 22 نوفمبر المقبل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هيئة البث العامة الهولندية، نقلت اليوم، عن مصادر حكومية قولها إن الانتخابات العامة ستجرى في البلاد يوم 22 نوفمبر المقبل، إذ انهارت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الهجرة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء مارك روته، الذي يتولى المنصب منذ 13 عامًا ليكون الأطول بقاء في الحكم، أنه سيعتزل العمل السياسي، وقالت وزيرة المالية سيخريد كاخ ووزير الخارجية فوبكه هوكسترا بالفعل إنهما لن يخوضا الانتخابات المقبلة.