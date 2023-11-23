موعد تلقي مسوغات تعاقد الـ30 ألف معلم بالوادي الجديد والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء تلقي أوراق المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، لتقديم أوراق ومسوغات التعيين.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأحد المقبل بدء تلقي الأوراق المطلوبة ومسوغات التعاقد للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم من جميع مراكز المحافظة ( معلم رياض أطفال _ معلم فصل )، وذلك بمقر ديوان المديرية بإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع إدارة التنسيق.

الأوراق المطلوبة لتقديم مسوغات التعيين لـ 30 الف معلم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة منها

- أصل شهادة الميلاد المميكنة الحديثة وعدد 2 صورة منها

- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها - وعدد 2 صورة منها.

- 3 صورة من بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- القومسيون الطبي.

- كعب العمل

- إقرار الذمة المالية.

- عدد 6 صور شخصية 4×6

- الشهادة المؤمنة والذكية

- عدد 3 دمغة