انطلاق ملتقى «أهل مصر» الـ13 بمشاركة 110 شباب في الوادي الجديد

تحت شعار «يهمنا الإنسان»، شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب أهل مصر، بمسرح هيبس بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 22 حتى 30 نوفمبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023.

وقال أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بقصور الثقافة، والمشرف على الملتقى، يشارك به شباب 6 محافظات حدودية.

وأشار إلى أن الأسبوع الثقافي يضم 110 مشاركين بواقع 60 شابا و50 فتاة، وتهدف الفعاليات، إلى إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات، وإكساب المشاركين مجموعة متنوعة من المهارات، حيث تتضمن 9 ورش فنية، هي؛ دراما مسرحية، الطرق على النحاس والنحت في جوهر الصدق، وورشة الخيامية، ورشة الحلي وتركيب العطور، والتصوير ، والجلود، ورشة الديكوباج والتصوير الفوتوغرافي، وورشة المونتاج.؛ تقام بقصر ثقافة الخارجة، على مدار الاسبوع. فضلا عن تنظيم الدوري الثقافي، والزيارات الميدانية لمعالم المحافظة.

وقال المخرج أحمد السيد المشرف العام على ملتقى «أهل مصر»، إن الاسبوع الثقافي يهدف إلى تحقيق الدمج الثقافي بين الشباب، من خلال التعايش والتفاعل معا من خلال المشاركة في الإقامة معا، كما يعد الملتقى فرصة لتفاعل الثقافات المتنوعة التي تتميز بها الاقاليم، كما يتيح الملتقى الفرصة للمشاركين في الورش لتعلم مهارات فنية ووجدانية، حيث يقوم على هذه الورش مجموعة من المدربين المختصين.