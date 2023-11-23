يحيى الفخراني لـ«الوطن»: سعيد بمشاركتي في الفيلم التسجيلي بفعالية دعم فلسطين

سعادة بالغة أبداها الفنان الكبير يحيي الفخراني جراء مشاركته في الفيلم التسجيلي الخاص بفعالية دعم مصر لفلسطين، التي أقيمت، اليوم الخميس، داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحيى الفخراني يكشف سبب مشاركته في الفيلم التسجيلي

قال يحيي الفخراني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه شارك في الفيلم التسجيلي الخاص باحتفالية دعم مصر لفلسطين، نتيجة اقتناعه التام بكل كلمة قالها داخل الفيلم الذي أذيع، متمنيا أن ينتهي ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

مشاركة يحيى الفخراني

وشارك الفنان يحيى الفخراني بصوته في الفيلم الخاص باحتفالية دعم مصر لـفلسطين، وقال خلال التسجيل: «على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء ومصر عندي أحب وأجمل الأشياء».