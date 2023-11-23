أسامة قابيل يشيد بدعم مصر لفلسطين: تحقيق مراد الله في إغاثة الملهوف

ثمّن الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وكذلك إدخال أكبر قافلة مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، قائلا: «فالفلسطنيون في عسرة، وما تفعله مصر تحقيق لمراد الله في نصرة الملهوف في قوله تعالى: (إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية

وأشار العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ويقتل النساء والأطفال بلا رحمة ولا شفقة، لافتا إلى أن مصر تقوم بجهود كبيرة لإقرار السلام في المنطقة ووقف نزيف الدماء العربية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ولفت إلى أن ما تقوم به مصر من إرسال مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، هو تنفيذ لأوامر الله ورسوله، في حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».